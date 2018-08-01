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Более 7 тысяч танкистов на Урале подняты по тревоге в рамках учений
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Более 7 тысяч танкистов на Урале подняты по тревоге в рамках учений 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 7 тысяч военнослужащих уральской танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках дивизионных тактических учений с боевой стрельбой в Челябинской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.
"В ходе дивизионных тактических учений по тревоге подняты более 7 тысяч военнослужащих уральской танковой дивизии в Челябинской области. Такие масштабные маневры проводятся впервые с момента формирования соединения в 2016 году. По замыслу учений танковый полк должен разгромить условного противника, который пытается захватить командный пункт", — сказали в пресс-службе.
Маневры проходят под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерала-лейтенанта Юрия Петрова. «В учениях задействовано более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники — танки Т-72Б3, бронетранспортеры, переносные зенитные комплексы „Игла“, а также фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-8МТВ-5 и Ми-24. Учения продлятся до 4 августа», — пояснили в военном округе.
Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.
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