Порошенко презентовал новые боевые самолеты украинской армии

Одна из воинских частей Украины получила два модернизированных истребителя Миг-29МУ1, заявил президент страны Петр Порошенко

«Истребитель Миг-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Миг-29МУ1 получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радиолокационный комплекс систему спутниковой навигации», — написал Порошенко в Facebook.

Он добавил, что модернизацию самолета провели Львовский государственный авиационно-ремонтный завод и другие предприятия «Укроборонпрома»

В начале июля в украинской армии произошло очередное трагическое ЧП — взрыв миномета собственной разработки унес жизни сразу нескольких военнослужащих.