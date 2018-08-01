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Порошенко презентовал новые боевые самолеты украинской армии
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Порошенко презентовал новые боевые самолеты украинской армии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Одна из воинских частей Украины получила два модернизированных истребителя Миг-29МУ1, заявил президент страны Петр Порошенко.
«Истребитель Миг-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Миг-29МУ1 получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радиолокационный комплекс систему спутниковой навигации», — написал Порошенко в Facebook.
Он добавил, что модернизацию самолета провели Львовский государственный авиационно-ремонтный завод и другие предприятия «Укроборонпрома».
В начале июля в украинской армии произошло очередное трагическое ЧП — взрыв миномета собственной разработки унес жизни сразу нескольких военнослужащих.
Напомним, 17 июля депутат Верховной рады Андрей Билецкий в интервью каналу ZIK раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за катастрофическую ситуацию с вооружением ВСУ.
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