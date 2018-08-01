В мотострелковом соединении ВВО в Еврейской автономной области апробирован новый способ организации занятий по боевой подготовке

В частности, подразделения выполняют упражнения стрельб из стрелкового оружия и боевых машин, вождение и другие упражнения и нормативы в единой тактической обстановке учебного боя.

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Еврейской автономной области , применен новый способ организации занятий по боевой подготовке.

Подразделения выполняют упражнения стрельб из стрелкового оружия и боевых машин, вождение и другие упражнения и нормативы в единой тактической обстановке учебного боя.

В комплексных занятиях задействовано более 1000 военнослужащих и более 50 единиц военной техники. Новый подход позволил повысить качество огневой подготовки и максимально приблизить обучение к реальным условиям боевой обстановки.

Каждый командир планирует тактические занятия с отработкой вопросов организации боя. Таким образом, последовательно проводится подъем по тревоге, совершение марша на полигон, где организуются занятия с подразделениями по предназначению. Каждое занятие имеет конкретную задачу в едином тактическом замысле.

В практических занятиях приняли участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также специалисты РЭБ, РХБЗ, связи и инженерных войск.