В мотострелковом соединении ВВО в Еврейской автономной области апробирован новый способ организации занятий по боевой подготовке 

В частности, подразделения выполняют упражнения стрельб из стрелкового оружия и боевых машин, вождение и другие упражнения и нормативы в единой тактической обстановке учебного боя.
В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Еврейской автономной области, применен новый способ организации занятий по боевой подготовке.
Подразделения выполняют упражнения стрельб из стрелкового оружия и боевых машин, вождение и другие упражнения и нормативы в единой тактической обстановке учебного боя.
В комплексных занятиях задействовано более 1000 военнослужащих и более 50 единиц военной техники. Новый подход позволил повысить качество огневой подготовки и максимально приблизить обучение к реальным условиям боевой обстановки.
Каждый командир планирует тактические занятия с отработкой вопросов организации боя. Таким образом, последовательно проводится подъем по тревоге, совершение марша на полигон, где организуются занятия с подразделениями по предназначению. Каждое занятие имеет конкретную задачу в едином тактическом замысле.
В практических занятиях приняли участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также специалисты РЭБ, РХБЗ, связи и инженерных войск.