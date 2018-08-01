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В мотострелковом соединении ВВО в Еврейской автономной области апробирован новый способ организации занятий по боевой подготовке
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В мотострелковом соединении ВВО в Еврейской автономной области апробирован новый способ организации занятий по боевой подготовке 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, подразделения выполняют упражнения стрельб из стрелкового оружия и боевых машин, вождение и другие упражнения и нормативы в единой тактической обстановке учебного боя.
В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Еврейской автономной области, применен новый способ организации занятий по боевой подготовке.
Подразделения выполняют упражнения стрельб из стрелкового оружия и боевых машин, вождение и другие упражнения и нормативы в единой тактической обстановке учебного боя.
В комплексных занятиях задействовано более 1000 военнослужащих и более 50 единиц военной техники. Новый подход позволил повысить качество огневой подготовки и максимально приблизить обучение к реальным условиям боевой обстановки.
Каждый командир планирует тактические занятия с отработкой вопросов организации боя. Таким образом, последовательно проводится подъем по тревоге, совершение марша на полигон, где организуются занятия с подразделениями по предназначению. Каждое занятие имеет конкретную задачу в едином тактическом замысле.
В практических занятиях приняли участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также специалисты РЭБ, РХБЗ, связи и инженерных войск.
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