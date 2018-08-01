Атомный подводный крейсер «Орел» поучаствует в учениях ВМФ РФ на Балтике

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Атомный подводный крейсер «Орел» проекта 949А примет участие в учениях группировки кораблей Военно-морского флота России в Балтийском море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ

"В соответствии с планом главного командования Военно-морского флота России в рамках межфлотского взаимодействия сил флотов свыше 10 боевых кораблей Северного, Черноморского, Балтийского флотов приступили к отработке ряда тактических учений в акватории Балтийского моря", — говорится в сообщении.

Учения проводятся «на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде». «Межфлотская группировка, в состав которой входят ракетный крейсер „Маршал Устинов“, АПЛ „Орел“, большой противолодочный корабль „Североморск“, фрегат „Адмирал Макаров“, большие десантные корабли „Иван Грен“, „Королев“, „Минск“, корветы „Бойкий“, „Сообразительный“, дэпл „Владикавказ“ и „Дмитров“, отработает элементы противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны в назначенных районах и полигонах Балтийского моря», — пояснили в ведомстве.