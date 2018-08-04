Малый противолодочный корабль «Онега» отрабатывает в Баренцевом море поиск, обнаружение и слежение за подводной лодкой условного противника

После выполнения задач взаимодействия с подводной лодкой уже на завершающем этапе учения моряки-противолодочники проведут практические торпедные стрельбы и глубинное бомбометание.

Сегодня в рамках плановой боевой учебы противолодочных сил Северного флота в полигоны боевой подготовки в Баренцевом море вышел малый противолодочный корабль «Онега» Беломорской военно-морской базы.

В ближайшие дни его экипажу предстоит приять участие в двухстороннем противолодочном учении. Противодействовать противолодочникам будет атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота.

В течение нескольких дней моряки-противолодочники отработают ряд задач по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля с выполнением противолодочного маневрирования на различных курсах и скоростях. Также экипаж МПК «Онега» отработает маневр уклонения от торпедной атаки подводной лодки.

После выполнения задач взаимодействия с подводной лодкой уже на завершающем этапе учения моряки-противолодочники проведут практические торпедные стрельбы и глубинное бомбометание из реактивных бомбометов РБУ-6000.

Во время нахождения в море на борту МПК будет проведен ряд корабельных учений по борьбе за живучесть на ходу корабля, по противовоздушной обороне с постановкой пассивных помех и противодиверсионной обороне с выполнением гранатометания.

Малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.