Корабли Северного флота ведут поиск подлодки на учениях в Баренцевом море

МУРМАНСК , 3 августа. / ТАСС /. Корабельная поисково-ударная группа Северного флота начала в пятницу поиск в Баренцевом море подводной лодки условного противника с применением штатного гидроакустического вооружения. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"Учение проходит в двухстороннем формате. Корабельной поисково-ударной группе противодействует атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота", — сообщает пресс-служба.

В состав поисковой группы вошли малые противолодочные корабли «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии. Перед экипажем участвующей в учениях подлодки стоит задача скрытно выйти на торпедную атаку и поразить корабельную группировку условного противника.

В ходе таких маневров экипажи противолодочных кораблей и подводных лодок учатся действовать в сложной обстановке, максимально приближенной к условиям современного морского боя.