Ещё
Корабли Северного флота ведут поиск подлодки на учениях в Баренцевом море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли Северного флота ведут поиск подлодки на учениях в Баренцевом море 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Северпост
МУРМАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Корабельная поисково-ударная группа Северного флота начала в пятницу поиск в Баренцевом море подводной лодки условного противника с применением штатного гидроакустического вооружения. Об этом сообщает пресс-служба флота.
"Учение проходит в двухстороннем формате. Корабельной поисково-ударной группе противодействует атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота", — сообщает пресс-служба.
В состав поисковой группы вошли малые противолодочные корабли «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии. Перед экипажем участвующей в учениях подлодки стоит задача скрытно выйти на торпедную атаку и поразить корабельную группировку условного противника.
В ходе таких маневров экипажи противолодочных кораблей и подводных лодок учатся действовать в сложной обстановке, максимально приближенной к условиям современного морского боя.
ТАСС: последние новости
Экспозиция Вооруженных сил РФ открылась на фестивале "Нашествие" Участники "Авиадартса" проведут стрельбы и десантирование грузов Международный конкурс "Воин содружества - 2018" стартовал в Армении
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу поймали на лжи о НАТО378
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео132
Новая возлюбленная Петросяна38
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции227
Петросян отреагировал на развод75
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение