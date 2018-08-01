Ещё
Корабли Северного флота провели учения по противовоздушной обороне в Баренцевом море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли Северного флота провели учения по противовоздушной обороне в Баренцевом море 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Корабли и суда обеспечения в составе группировки разнородных сил Северного флота провели в Баренцевом море плановые учения по противовоздушной и противолодочной обороне, сообщил в среду начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.
"В учении приняли участие экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога», морского тральщика «Владимир Гуманенко», а также ряда судов обеспечения", — перечислил офицер.
По его словам, экипажи боевых кораблей провели учения по противовоздушной и противолодочной обороне, отработали взаимодействие с корабельными вертолетами, базирующимися на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», а на спасательно-буксирном судне «Памир» провели тренировки по поисково-спасательному обеспечению.
"В ходе данного выхода сил Северного флота в море также отрабатывались элементы совместного маневрирования боевых кораблей и судов обеспечения, их перестроение в различные виды походного ордера", — отметил Серга.
Он добавил, что по завершении учений корабли вернулись в пункты постоянной дислокации.
ТАСС: последние новости
Под Рязанью прошла первая репетиция шоу "Авиамикс" Индонезия ожидает поставку первого Су-35 к октябрю Главное военно-политическое управление создано в Минобороны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье64
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал296
Лепс ударил Аллу Михееву378
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру36
Названа причина смерти Людмилы Глуховой5
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение