Корабли Северного флота провели учения по противовоздушной обороне в Баренцевом море

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Корабли и суда обеспечения в составе группировки разнородных сил Северного флота провели в Баренцевом море плановые учения по противовоздушной и противолодочной обороне, сообщил в среду начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вадим Серга

"В учении приняли участие экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога», морского тральщика «Владимир Гуманенко», а также ряда судов обеспечения", — перечислил офицер.

По его словам, экипажи боевых кораблей провели учения по противовоздушной и противолодочной обороне, отработали взаимодействие с корабельными вертолетами, базирующимися на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», а на спасательно-буксирном судне «Памир» провели тренировки по поисково-спасательному обеспечению.

"В ходе данного выхода сил Северного флота в море также отрабатывались элементы совместного маневрирования боевых кораблей и судов обеспечения, их перестроение в различные виды походного ордера", — отметил Серга.

Он добавил, что по завершении учений корабли вернулись в пункты постоянной дислокации.