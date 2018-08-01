Индонезия ожидает поставку первого из 11 самолетов Су-35 к октябрю

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости Индонезия ожидает поставку первого из 11 российских самолетов Су-35 к октябрю, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в РФ Мохамед Вахид Суприяди.

"Мы ожидаем, что к октябрю у нас будет хотя бы один самолет. В октябре мы будем отмечать День военных сил. Мы надеемся, к этому времени у нас будет самолет. Что касается поставки остальных (десяти — ред.) самолетов, для нас чем раньше тем лучше. Это все обсуждается между людьми, которые занимаются техническими вещами. Договоренности уже есть. Это технические вещи уже", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о начале поставки самолетов.