Ещё
Индонезия ожидает поставку первого из 11 самолетов Су-35 к октябрю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индонезия ожидает поставку первого из 11 самолетов Су-35 к октябрю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Индонезия ожидает поставку первого из 11 российских самолетов Су-35 к октябрю, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в РФ Мохамед Вахид Суприяди.
"Мы ожидаем, что к октябрю у нас будет хотя бы один самолет. В октябре мы будем отмечать День военных сил. Мы надеемся, к этому времени у нас будет самолет. Что касается поставки остальных (десяти — ред.) самолетов, для нас чем раньше тем лучше. Это все обсуждается между людьми, которые занимаются техническими вещами. Договоренности уже есть. Это технические вещи уже", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о начале поставки самолетов.
Суприяди в начале июня заявил, что Индонезия подписала соглашение с Россией о закупке 11 новейших самолетов "Сухой", назвав сделку «очень крупной». Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщил, что Индонезия может закупить дополнительную партию истребителей Су-35 при выделении необходимых на это средств из бюджета страны.
Последние новости
Вот почему ряд стран ЕС захочет заменить российский газ Лавров: события в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье64
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал296
Лепс ударил Аллу Михееву378
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру36
Названа причина смерти Людмилы Глуховой5
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение