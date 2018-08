Стратегический эффект российского гиперзвукового оружия ставится под сомнение 

!— [if gte mso 9]> 800x600! [endif]—>

Вокруг российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и гиперзвукового планирующего блока «Авангард», скорость которых в пять раз превышает скорость звука (М=5), возникла большая шумиха.

Два ракетных эксперта рассказали на страницах «Эйжиа Таймс» (Asia Times), что в данный момент трудно дать оценку возможностям и характеристикам двух непроверенных российских гиперзвуковых комплексов.

«Кинжал» — это авиационный ракетный комплекс. По сути дела, это баллистическая ракета «Искандер» наземного базирования с дальностью 500 километров, боевой платформой для которой служит истребитель МиГ-31К или бомбардировщик средней дальности Ту-22М3. Максимальная дальность ракеты при ее разгоне самолетом МиГ-31 может достигать две тысячи километров, а при запуске с Ту-22М3 — три тысячи километров, о чем сообщают официальные российские источники.

«Авангард» — это ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, имеющий планирующую и маневрирующую гиперзвуковую боеголовку. Говорят, что максимальная дальность этой ракеты составляет шесть тысяч километров, а минимальная — две тысячи.

Согласно сообщениям российских СМИ, в апреле в районе Каспийского моря была развернута эскадрилья истребителей МиГ-31К с ракетами «Кинжал». Комплекс «Авангард» должен поступить на вооружение в 2019 году, и первые ракеты разместят в Домбаровском районе на юго-западе России.

На глобальный военный баланс это вряд ли повлияет.

«В технических характеристиках в том виде, в котором их дают открытые источники, не указана одна важная деталь — точность «Кинжала» и ракеты «Авангарда», добавил эксперт. — В результате сложно понять, к какой категории следует относить это оружие — первого удара или второго».

Кроме того, есть и вопрос о количестве боеголовок, которые может развернуть Россия. Как пояснил российский эксперт, который с 1989 по 1991 год участвовал в качестве советника в переговорах между США и СССР по договору СНВ-1, он не считает, что количества «Кинжалов» и «Авангардов» «будет достаточно для того, чтобы оказать заметное воздействие на стратегический баланс».

В первую очередь это касается «Авангардов», которые подпадают под действие договора СНВ-3. Этим заключенным в 2010 году договором количество развернутых США и Россией стратегических боезарядов и бомб ограничивается 1 550 единицами. А количество средств доставки у каждой из сторон не должно превышать 700 единиц.

В качестве предварительного заключения Савельев сказал, что «Кинжал» и «Авангард» вряд ли смогут серьезно повлиять на соотношение сил в мире в ближайшем будущем. Однако они вполне способны оказать воздействие на политическую ситуацию на региональном уровне, так как «если эти новые комплексы окажутся высокоэффективными, во многих государствах на Западе, и на Востоке усилятся опасения по поводу планов их применения».

Общепризнанная роль «Кинжала»

Этот американский исследователь, также являющийся редактором журнала «Нонпролиферейшн Ревю» (Nonproliferation Review), отметил, что система «Авангард» является межконтинентальным оружием наземного базирования, как и МБР, в то время как «Кинжал» это авиационная баллистическая ракета с дальностью пуска в пару тысяч километров. Она похожа на крылатую ракету большой дальности, но летит гораздо быстрее.

По мнению Поллака, «Кинжал» это оружие иного рода, как в обычном, так и в ядерном оснащении, а поэтому он может «применяться как для сдерживания, так и для ведения войн». Эксперт сомневается, что эта ракета даст российским военным новые возможности, каких у них еще нет. «„Кинжал" — оружие экзотическое, но оно, по всей видимости, хорошо подходит для своей общепризнанной роли», — сказал он.

Например, если ракета будет доставляться тактической авиацией, «ее главным плюсом станет то, что она даст российским ВВС дополнительные ударные платформы для поражения целей на территории Сирии из российского воздушного пространства». Вместе с тем, Поллак отметил, что Россия и без того уже наносила удары по сирийской территории со своих кораблей, а поэтому в таком методе их применения, когда она запускает ракеты по своим противникам в Сирии с безопасного расстояния, нет ничего нового — «просто „Кинжал" дает возможность другому виду вооруженных сил выполнять более широкий круг задач».