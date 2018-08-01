Стратегический эффект российского гиперзвукового оружия ставится под сомнение

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Вокруг российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и гиперзвукового планирующего блока «Авангард», скорость которых в пять раз превышает скорость звука (М=5), возникла большая шумиха.

Некоторые обозреватели говорят, что это асимметричное средство коренным образом меняет стратегический баланс, так как ни одна действующая и перспективная система ПРО США НАТО не в состоянии осуществить перехват этих ракет.

Другие же утверждают, что «Кинжал» и «Авангард» в ближайшей перспективе не будут иметь серьезных стратегических последствий для Вашингтона и его союзников, так как и сегодня имеющимися у США и НАТО средствами противодействия невозможно остановить огневой вал ядерных и обычных ракет из стратегического арсенала России

Два ракетных эксперта рассказали на страницах «Эйжиа Таймс» (Asia Times), что в данный момент трудно дать оценку возможностям и характеристикам двух непроверенных российских гиперзвуковых комплексов.

«Кинжал» — это авиационный ракетный комплекс. По сути дела, это баллистическая ракета «Искандер» наземного базирования с дальностью 500 километров, боевой платформой для которой служит истребитель МиГ-31К или бомбардировщик средней дальности Ту-22М3. Максимальная дальность ракеты при ее разгоне самолетом МиГ-31 может достигать две тысячи километров, а при запуске с Ту-22М3 — три тысячи километров, о чем сообщают официальные российские источники.

«Авангард» — это ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, имеющий планирующую и маневрирующую гиперзвуковую боеголовку. Говорят, что максимальная дальность этой ракеты составляет шесть тысяч километров, а минимальная — две тысячи.

Согласно сообщениям российских СМИ, в апреле в районе Каспийского моря была развернута эскадрилья истребителей МиГ-31К с ракетами «Кинжал». Комплекс «Авангард» должен поступить на вооружение в 2019 году, и первые ракеты разместят в Домбаровском районе на юго-западе России.

Эти гиперзвуковые комплексы были разработаны для укрепления обороны страны и удержания противника от нападений на Россию и ее союзников, о чем сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российского министра обороны.

На глобальный военный баланс это вряд ли повлияет.

«В технических характеристиках в том виде, в котором их дают открытые источники, не указана одна важная деталь — точность «Кинжала» и ракеты «Авангарда», добавил эксперт. — В результате сложно понять, к какой категории следует относить это оружие — первого удара или второго».

Кроме того, есть и вопрос о количестве боеголовок, которые может развернуть Россия. Как пояснил российский эксперт, который с 1989 по 1991 год участвовал в качестве советника в переговорах между США и СССР по договору СНВ-1, он не считает, что количества «Кинжалов» и «Авангардов» «будет достаточно для того, чтобы оказать заметное воздействие на стратегический баланс».

В первую очередь это касается «Авангардов», которые подпадают под действие договора СНВ-3. Этим заключенным в 2010 году договором количество развернутых США и Россией стратегических боезарядов и бомб ограничивается 1 550 единицами. А количество средств доставки у каждой из сторон не должно превышать 700 единиц.

По словам Савельева, трудности с развертыванием могут возникнуть и по экономическим причинам в связи с бюджетными проблемами, которые усугубили международные санкции, введенные четыре года назад против России за ее интервенцию на Украине

В качестве предварительного заключения Савельев сказал, что «Кинжал» и «Авангард» вряд ли смогут серьезно повлиять на соотношение сил в мире в ближайшем будущем. Однако они вполне способны оказать воздействие на политическую ситуацию на региональном уровне, так как «если эти новые комплексы окажутся высокоэффективными, во многих государствах на Западе, и на Востоке усилятся опасения по поводу планов их применения».

Общепризнанная роль «Кинжала»

Старший научный сотрудник американского Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина Джошуа Поллак (Joshua Pollack) также недоумевает по поводу новых российских разработок, но при этом призывает различать вероятное воздействие «Авангарда» и «Кинжала».

Этот американский исследователь, также являющийся редактором журнала «Нонпролиферейшн Ревю» (Nonproliferation Review), отметил, что система «Авангард» является межконтинентальным оружием наземного базирования, как и МБР, в то время как «Кинжал» это авиационная баллистическая ракета с дальностью пуска в пару тысяч километров. Она похожа на крылатую ракету большой дальности, но летит гораздо быстрее.

По мнению Поллака, «Кинжал» это оружие иного рода, как в обычном, так и в ядерном оснащении, а поэтому он может «применяться как для сдерживания, так и для ведения войн». Эксперт сомневается, что эта ракета даст российским военным новые возможности, каких у них еще нет. «„Кинжал" — оружие экзотическое, но оно, по всей видимости, хорошо подходит для своей общепризнанной роли», — сказал он.