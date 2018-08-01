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Поставки вооружений из «президентского ряда» взяли под особый онтроль
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Поставки вооружений из «президентского ряда» взяли под особый онтроль 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
«Речь идет о так называемом „президентском ряде“, то есть о тех образцах техники и вооружения, поставкам которых в войска Верховный Главнокомандующий уделяет особое внимание. Соответственно, все вопросы, связанные с выполнением этих поставок, коллегия Военно-промышленной комиссии держит на жестком контроле», — сказал вице-премьер.
Напомним, 1 марта в послании Федеральному Собранию глава государства сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие -ракетный комплекс «Авангард» и авиационная ракета «Кинжал», а также боевые лазеры. Кроме того, разрабатываются крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и ядерная подлодка-беспилотник «Посейдон». Названия оружию были придуманы позднее россиянами — специальное голосование было организовано на сайте Минобороны.
Уже 1 декабря 2017 года истребители-перехватчики МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» поступили в Южный военный округ. Сейчас на опытно-боевом дежурстве находятся 10 таких самолетов. С апреля 2018 года МиГ-31 с комплексом «Кинжал» несут дежурство над Каспийским морем.
Боевой лазерный комплекс «Пересвет» также уже передан в войска, военные активно отрабатывают его применение, сообщали в военном ведомстве.
Кроме того, было объявлено, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» уже запущен в серийное производство. Комплекс обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны.
В июле Минобороны РФ заявило, что ведет подготовку к летным испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Военные подчеркнули, что низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.
Испытания систем и элементов ядерной подлодки-бепилотника «Посейдон» вышли на финальную стадию.
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