Поставки вооружений из «президентского ряда» взяли под особый онтроль

«Речь идет о так называемом „президентском ряде“, то есть о тех образцах техники и вооружения, поставкам которых в войска Верховный Главнокомандующий уделяет особое внимание. Соответственно, все вопросы, связанные с выполнением этих поставок, коллегия Военно-промышленной комиссии держит на жестком контроле», — сказал вице-премьер.

Напомним, 1 марта в послании Федеральному Собранию глава государства сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие -ракетный комплекс «Авангард» и авиационная ракета «Кинжал», а также боевые лазеры. Кроме того, разрабатываются крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и ядерная подлодка-беспилотник «Посейдон». Названия оружию были придуманы позднее россиянами — специальное голосование было организовано на сайте Минобороны.

Уже 1 декабря 2017 года истребители-перехватчики МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» поступили в Южный военный округ. Сейчас на опытно-боевом дежурстве находятся 10 таких самолетов. С апреля 2018 года МиГ-31 с комплексом «Кинжал» несут дежурство над Каспийским морем.

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» также уже передан в войска, военные активно отрабатывают его применение, сообщали в военном ведомстве.

Кроме того, было объявлено, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» уже запущен в серийное производство. Комплекс обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны.

В июле Минобороны РФ заявило, что ведет подготовку к летным испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Военные подчеркнули, что низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Испытания систем и элементов ядерной подлодки-бепилотника «Посейдон» вышли на финальную стадию.