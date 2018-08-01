Особый контроль установлен за поставками в армию «Кинжалов»

«Речь идет о так называемом „президентском ряде“, то есть о тех образцах техники и вооружения, поставкам которых в войска Верховный Главнокомандующий уделяет особое внимание. Соответственно, все вопросы, связанные с выполнением этих поставок, коллегия Военно-промышленной комиссии держит на жестком контроле», — сказал вице-премьер на совещании в минобороны

Напомним, 1 марта в Послании Федеральному Собранию глава государства сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие — ракетный комплекс «Авангард» и авиационная ракета «Кинжал», а также боевые лазеры. Кроме того, разрабатываются крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и ядерная подлодка-беспилотник «Посейдон». Указанные названия оружию были придуманы чуть позднее россиянами — специальное голосование было организовано на сайте минобороны.

Уже 1 декабря 2017 года истребители-перехватчики МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» поступили в Южный военный округ. Сейчас на опытно-боевом дежурстве находится 10 таких самолетов.

С апреля 2018 года МиГ-31 с комплексом «Кинжал» несут дежурство над Каспийским морем. Боевой лазерный комплекс «Пересвет» также уже передан в войска, военные активно отрабатывают его применение, сообщали в военном ведомстве.

Кроме того, было объявлено, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» уже запущен в серийное производство. Комплекс обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны.

Испытания систем и элементов ядерной подлодки-беспилотника «Посейдон» вышли на финальную стадию

В июле Минобороны России заявило, что ведет подготовку к летным испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». А испытания систем и элементов ядерной подлодки-беспилотника «Посейдон» вышли на финальную стадию.

О поставках оружейных новинок в войска рассказал и замминистра обороны Дмитрий Булгаков

— За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг, — заявил генерал в интервью газете «Красная звезда».

Конечно, военные парки обновляются вовсе не для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Перевооружение и техническое переоснащение армии и флота преследуют совершенно иные цели: сделать войска более мобильными, боеготовыми, способными решать самые сложные задачи. И это в целом удается. Так, по утверждению Булгакова, за счет поступлений в воинские части современной техники с повышенной грузоподъемностью удалось значительно увеличить их транспортные возможности. К примеру, грузоподъемность военных авто выросла в 1,3 раза, а судов обеспечения — почти в полтора.