Китай испытал аналог «Кинжала»

Официальные сведения о новинке отсутствуют. Согласно собранным The National Interest данным, китайская ракета может быть адаптацией под воздушный носитель одной из небольших баллистических ракет наземного базирования — например DF-15.

Россия с минимальными затратами приспособила ракету «Искандера» для запуска с воздуха и появился «Кинжал» с революционными характеристиками скорости и дальности. Китай мог сделать то же самое, — считает военный обозреватель издания Дейв Маджумдар

Однако при запуске DF-15 с воздуха — возникает проблема: 10-метровая ракета весит более 13 тонн. Китайский стратегический бомбардировщик H-6K способен поднять ее в воздух, но это потребует усиления планера и установки специального жесткого крепления для подвески столь массивного боеприпаса.

Несмотря на то, что H-6 является лицензионной копией советского бомбардировщика времен холодной войны Ту-16, его принятая на вооружение в 2011 году новейшая версия H-6K c новыми двигателями, композитными материалами в планере и современной электроникой делает самолет угрозой не только для кораблей США , но и для их баз на суше.

Боевой радиус H-6K по сравнению с прежними версиями возрос на 30 процентов и составляет порядка 2000 морских миль. А новые двигатели D-30 (такие же, кстати, установлены на МиГ-31, носителе российских «Кинжалов»), хотя и не идеальны для дальнего бомбардировщика, все же стали огромным улучшением по сравнению с теми, что стояли на H-6 раньше. А главное, H-6K разработан именно как носитель крылатых ракет.

По другой версии, таинственным оружием, испытанным китайскими военными, могут быть аэробаллистической модификацией крылатой ракеты CJ-10K, для применения которой и создавался самолет. Это оружие — прямой потомок советской Х-55, приобретенной КНР у Украины . В Поднебесной ракету оснастили модными штучками, подсмотренными на американских Tomahawk и российских «Калибрах».

Комбинированная система наведения: инерциальная плюс спутник и корреляция по заложенным в память картам местности, — делает CJ-10K высокоточным оружием, пригодным для поражения небольших и подвижных объектов. Правда, ракета предназначена для работы по сухопутным целям, но изменить это — тоже дело техники.

— Официальный Пекин не подтверждает проведение испытаний, однако если информация верна, это означает, что армия Китая получила еще одно средство создания зоны ограниченного доступа (А2/AD) в важной для него западной части Тихого океана. Одновременная атака американских авианосцев баллистическими ракетами с земли, подлодок и воздуха — серьезная угроза, — резюмирует Маджумдар.