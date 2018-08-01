«Пригодился сирийский опыт»: челябинские военные лётчики освоили новые Су-34

Военные лётчики авиабазы «Шагол» завершили переобучение в Липецке на истребителях-бомбардировщиках Су-34. В первую в Центральном военном округе подобную эскадрилью вошли пока 10 экипажей. Но за два года авиаполк в Челябинской области планируют полностью перевести на использование новой авиатехники.

Новые Су-34 ждут в Челябинске к началу осени

— Теоретическое и практическое переучивание на новые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 экипажи смешанного авиаполка из Челябинской области проходили в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, — прокомментировали 74.ru в пресс-службе Центрального военного округа. — Оно проходило с учётом боевого опыта, полученного экипажами Воздушных сил в Сирии . Лётчики изучили тактико-технические характеристики самолета, отработали нанесение одиночных и групповых авиационных ударов по наземным целям с больших высот, а также патрульное сопровождение ударных групп и постановку заслонов в воздухе.

Первую в ЦВО эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 официально сформировали в Челябинске в начале года. Авиаполк получил 10 самолётов. Все они сейчас пока находятся в Липецке. Источник 74.ru в военных кругах рассказал, что их торжественную передачу планировали ещё весной, но отложили из-за масштабных учений. Ожидается, что в Челябинск они прибудут к началу осени.

Су-34 вдвое тише своих предшественников. Они сочетают в себе сразу три самолёта: истребитель, штурмовик и фронтовой бомбардировщик. Новые «сушки» предназначены для поражения наземных и воздушных объектов противника днём и ночью при любых метеоусловиях. Они способны преодолевать до 4000 км, развивая максимальную скорость до 1900 км/ч. Боевая нагрузка Су-34 — до восьми тонн. О других плюсах «стальных птичек» и почему военные их окрестили «утятами», читайте в материале 74.ru.

Освоить теорию по новым «сушкам» челябинским пилотам помог современный учебный комплекс, который установили на базе филиала Военного учебно-научного центра ВВС в декабре прошлого года.