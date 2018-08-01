Вице-премьер Борисов не исключил срыва поставки кораблей для ВМФ РФ

Переносы сроков постройки и ремонта кораблей, по его словам, были в прошлом году, и уже появились предпосылки срыва сроков поставок по сдаточной программе 2018 года. Борисов призвал переломить эту негативную тенденцию.

Вице-премьер рассказал, что государственный заказчик с 2014 года практически ежегодно имеет дело с системными срывами со стороны ряда судостроительных предприятий сроков поставки кораблей и судов для ВМФ. «Исполнители заданий гособоронзаказа несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок», — напомнил чиновник.

Борисов сообщил, что флот в 2018 году уже получил 4 надводных корабля, один противодиверсионный катер и 3 судна обеспечения. Всего же в этом году морякам должно поступить 26 кораблей, четыре из которых с ракетами «Калибр».

"Такие поставки, конечно, повысят ударные возможности наших военно-морских сил", — заявил вица-премьер, уточнив, что большинство контрактов, которые должны были быть подписаны по морской тематике в 2018 году, уже заключены.

"Наша задача — закрыть все долги предыдущих лет, выйти на безусловное и своевременное выполнение поставок техники и вооружения для ВМФ", — резюмировал замглавы российского правительства

С этой целью, по его словам, для судостроителей будут привлекаться кредитные средства на льготных условиях.