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Начальник штаба СФ поставил задачи экипажам боевых кораблей по укреплению воинской дисциплины
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Начальник штаба СФ поставил задачи экипажам боевых кораблей по укреплению воинской дисциплины 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На митинге, посвященном началу месячника сплочения воинских коллективов, контр-адмирал Владимир Гришечкин подчеркнул, что особая роль здесь отводится младшим командирам, которые должны содействовать созданию в подразделениях атмосферы воинского товарищества и взаимовыручки.
Сегодня начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин поставил задачи личному составу соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей СФ по укреплению воинской дисциплины и созданию безопасных условий военной службы.
На митинге, посвященном началу месячника сплочения воинских коллективов, контр-адмирал Владимир Гришечкин отметил, что «основной целью месячника является создание во флотских коллективах атмосферы сознательной воинской дисциплины, товарищества, взаимопомощи и взаимоуважения, исключения случаев рукоприкладства, хамства и неуважительного отношения к сослуживцам».
Он подчеркнул, что «особая роль в создании безопасных условий службы в воинских коллективах отводится младшим командирам и командирам подразделений, которые должны предпринять максимум усилий для формирования сплоченных воинских коллективов, основанных на принципах воинского товарищества и взаимовыручки».
Аналогичные митинги под руководством командиров объединений и соединений состоялись сегодня во всех гарнизонах Северного флота.
В ходе месячника сплочения воинских коллективов в частях и на кораблях Северного флота спланировано более 170 различных профилактических мероприятий с личным составом, в том числе инструктивно-методические занятия, лекции и доклады на тему сплочения воинских коллективов, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, встречи с военными прокурорами, представителями военных следственных отделов и гарнизонных военных судов с целью повышения правовой грамотности военнослужащих.
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