Стало известно, сколько раз в день кормят в армии

Министерстве обороны РФ рассказали, сколько раз в день питаются военнослужащие российской армии.

По словам заместителя министра обороны РФ, Героя России генерала армии Дмитрия Булгакова , питание в армии является ежедневным и военные получают его три или четыре раза в день по норме номер 1 продовольственного пайка.

«Весьма сложно, особенно в нынешнее время, представить себе военного летчика, ракетчика, мотострелка, танкиста, моряка и другого военного специалиста, управляющего сложнейшими видами вооружения и не имеющего соответствующего багажа теоретических знаний и практических навыков. Еще сложнее представить их голодными, раздетыми и необустроенными. А это главные социально значимые условия в достижении успеха в бою, операции и при выполнении иных задач. И объемы работ для создания и поддержания их на должном уровне весьма существенны», — отметил он.

Также, по словам замглавы военного ведомства, в мирное время около 600 тысяч военнослужащих получают трех-четырехразовое питание. Кроме того, им ежедневно выдают около 50 миллионов предметов военной формы одежды.