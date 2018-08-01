Стало известно, сколько раз в день кормят в армии 

В Министерстве обороны РФ рассказали, сколько раз в день питаются военнослужащие российской армии.
По словам заместителя министра обороны РФ, Героя России генерала армии Дмитрия Булгакова, питание в армии является ежедневным и военные получают его три или четыре раза в день по норме номер 1 продовольственного пайка.
«Весьма сложно, особенно в нынешнее время, представить себе военного летчика, ракетчика, мотострелка, танкиста, моряка и другого военного специалиста, управляющего сложнейшими видами вооружения и не имеющего соответствующего багажа теоретических знаний и практических навыков. Еще сложнее представить их голодными, раздетыми и необустроенными. А это главные социально значимые условия в достижении успеха в бою, операции и при выполнении иных задач. И объемы работ для создания и поддержания их на должном уровне весьма существенны», — отметил он.
Также, по словам замглавы военного ведомства, в мирное время около 600 тысяч военнослужащих получают трех-четырехразовое питание. Кроме того, им ежедневно выдают около 50 миллионов предметов военной формы одежды.
Кроме того, к основным задачам системы материально-технического обеспечения ВС России Булгаков отнес содержание 5,7 тысячи военных городков, 69,5 тысячи зданий и сооружений, более 5 тысяч жилых объектов и почти 200 тысяч жилых помещений, более 4 тысяч объектов теплового хозяйства, более 7 тысяч водопроводных и канализационных объектов, почти 24 тысячи километров инженерных сетей различных коммуникаций во всех климатических зонах России. А в военное время эти задачи возрастают и многократно усложняются.