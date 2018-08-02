Австралия запретила китайским кораблям стрелять во время учений

Военные моряки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) смогут принять участие в военных учениях у северного побережья Австралии , однако им не будет позволено участвовать в практических артиллерийских стрельбах, заявила министр обороны Австралии Марис Пейн. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что китайские моряки смогут отработать действия по установлению связи с кораблями других государств, а также примут участие в совместном маневрировании и во всех других учебных операциях — кроме тренировок в практической стрельбе. По сведениям издания, такое ограничение может быть связано с апрельским инцидентом между кораблями ВМС НОАК и Австралии в водах Южно-Китайского моря.

Напомним, в апреле 2018 года австралийские СМИ сообщили, что китайские боевые корабли «бросили вызов» трем кораблям ВМФ Австралии в акватории Южно-Китайского моря.

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