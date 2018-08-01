Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла ВС РФ

Праздник отмечается сегодня, 1 августа.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла ВС РФ.

Шойгу отметил, что во все времена службы тылового обеспечения создавались необходимые условия как для повседневной жизнедеятельности войск, так и для успешного выполнения боевых задач. При этом он сообщил, что специалисты тыла «всегда на самом высоком уровне снабжали армию и флот продовольствием, вещевым имуществом и горюче-смазочными материалами, организовывали всестороннее транспортное обеспечение, ремонт вооружения и военной техники».

«Сегодня личный состав подразделений материально-технического обеспечения достойно продолжает славные традиции предшественников, настойчиво совершенствует профессиональную выучку, способствует повышению уровня материально-технической оснащенности Вооруженных Сил Российской Федерации, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом», — заявил он.

Шойгу также поблагодарил на службу и добросовестный труд.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!», — сообщил он.