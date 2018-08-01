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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла ВС РФ
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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла ВС РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Праздник отмечается сегодня, 1 августа.
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла ВС РФ.
Шойгу отметил, что во все времена службы тылового обеспечения создавались необходимые условия как для повседневной жизнедеятельности войск, так и для успешного выполнения боевых задач. При этом он сообщил, что специалисты тыла «всегда на самом высоком уровне снабжали армию и флот продовольствием, вещевым имуществом и горюче-смазочными материалами, организовывали всестороннее транспортное обеспечение, ремонт вооружения и военной техники».
«Сегодня личный состав подразделений материально-технического обеспечения достойно продолжает славные традиции предшественников, настойчиво совершенствует профессиональную выучку, способствует повышению уровня материально-технической оснащенности Вооруженных Сил Российской Федерации, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом», — заявил он.
Шойгу также поблагодарил на службу и добросовестный труд.
«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!», — сообщил он.
Поздравление было опубликовано на сайте Министерства обороны РФ.
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