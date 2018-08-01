В Баку стартовал международный конкурс военных моряков «Кубок моря»

Баку прошла церемония открытия международного конкурса «Кубок моря», передает телеканал «МИР 24»

Ирана, Казахстана и Участники соревнований — команды ВМС из Азербайджана России — прошли с государственными флагами в сопровождении военного оркестра.

Саудовской Аравии, США и Турции. В качестве наблюдателей в конкурсе примут участие экипажи надводных кораблей из Болгарии

Соревноваться участники будут в боевом и повседневном применении своих кораблей.

Китая. «Кубок моря» пройдет на военной базе Пута в рамках IV Армейских международных игр, которые завершатся 11 августа. В них также выступят команды Беларуси

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