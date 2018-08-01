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В Баку стартовал международный конкурс военных моряков «Кубок моря»
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В Баку стартовал международный конкурс военных моряков «Кубок моря» 

Мир24 1 час назад
В Баку прошла церемония открытия международного конкурса «Кубок моря», передает телеканал «МИР 24»
Участники соревнований — команды ВМС из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России — прошли с государственными флагами в сопровождении военного оркестра.
В качестве наблюдателей в конкурсе примут участие экипажи надводных кораблей из Болгарии, Саудовской Аравии, США и Турции.
Соревноваться участники будут в боевом и повседневном применении своих кораблей.
«Кубок моря» пройдет на военной базе Пута в рамках IV Армейских международных игр, которые завершатся 11 августа. В них также выступят команды Беларуси и Китая.
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