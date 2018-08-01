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Джавелин поражает танк Т-72: выстрел сняли на видео
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Джавелин поражает танк Т-72: выстрел сняли на видео 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Управление ракетным комплексом Джавелин считается одним из самых простых среди портативных ракетных установок. Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет стрелять по принципу выстрелил и забыл.
Поражение цели происходит сверху. После выстрела ракета поднимается вверх и прожигает ее насквозь. На видео видно, как легко стрелок управляется с 30 килограммовым комплексом в демонстрационных испытаниях против танка Т-72.
Три килограмма боевой части ракеты не оставили танку никаких шансов. Очень опасное оружие!
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