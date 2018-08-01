В Китае началось строительство корабля, заказанного Малайзией для выполнения миссий в прибрежной зоне

Ухань, 1 августа / Синьхуа / — Во вторник в городе Ухань /административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай / началось строительство первого корабля для выполнения прибрежных миссий /LMS/ для Малайзии

Строительство нового корабля выполняется Учанской корпорацией судостроительной промышленности при Китайской корпорации судостроительной промышленности. Согласно контракту, заключенному 21 апреля 2017 года, Китай спроектирует и построит четыре LMS для Малайзии. Это стало первым проектом сотрудничества между Китаем и Малайзией в области крупной военной техники.

LMS будут использоваться в области патрулирования, борьбы с терроризмом, проведения поисково-спасательных операций и защиты рыбного промысла. -0-