В Приморье в ходе учения мотострелки преодолели водную преграду и навели понтонной мост

Уже непосредственно на вододроме с привлечением технических служб отрабатывались эвакуация неисправной техники с воды и алгоритм практических действий экипажей в нештатных ситуациях.

В соответствие с планом боевой подготовки на полигоне Сергеевский в Приморье прошло учение мотострелкового соединения Восточного военного округа по преодолению водных преград и наведению понтонной переправы.

На первом этапе с экипажами танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров в специально оборудованном бассейне провели занятия по легководолазной подготовке. В изолирующих дыхательных аппаратах военнослужащие отработали действия при возникновении аварийной ситуации, связанной с затоплением техники. Занятия проводились на специальном натурном макете танковой башни.

Уже непосредственно на вододроме с привлечением технических служб отрабатывались эвакуация неисправной техники с воды и алгоритм практических действий экипажей в нештатных ситуациях.

В ходе активной части учения мотострелковый батальон с приданной ему танковой ротой, при поддержке артиллерии, форсировал водную преграду с целью занять оборону на противоположном берегу до подхода основных сил. Для создания тактического фона на воде и берегу широко использовались средства имитации.

После того как батальон занял выгодный для обороны рубеж, инженерное подразделение приступило к наведению понтонной переправы, по которой переправились основные силы и продолжили наступление.

К учению привлекалось более 300 военнослужащих и порядка 50 единиц боевой техники.