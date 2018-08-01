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В Приморье в ходе учения мотострелки преодолели водную преграду и навели понтонной мост
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В Приморье в ходе учения мотострелки преодолели водную преграду и навели понтонной мост 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Уже непосредственно на вододроме с привлечением технических служб отрабатывались эвакуация неисправной техники с воды и алгоритм практических действий экипажей в нештатных ситуациях.
В соответствие с планом боевой подготовки на полигоне Сергеевский в Приморье прошло учение мотострелкового соединения Восточного военного округа по преодолению водных преград и наведению понтонной переправы.
На первом этапе с экипажами танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров в специально оборудованном бассейне провели занятия по легководолазной подготовке. В изолирующих дыхательных аппаратах военнослужащие отработали действия при возникновении аварийной ситуации, связанной с затоплением техники. Занятия проводились на специальном натурном макете танковой башни.
Уже непосредственно на вододроме с привлечением технических служб отрабатывались эвакуация неисправной техники с воды и алгоритм практических действий экипажей в нештатных ситуациях.
В ходе активной части учения мотострелковый батальон с приданной ему танковой ротой, при поддержке артиллерии, форсировал водную преграду с целью занять оборону на противоположном берегу до подхода основных сил. Для создания тактического фона на воде и берегу широко использовались средства имитации.
После того как батальон занял выгодный для обороны рубеж, инженерное подразделение приступило к наведению понтонной переправы, по которой переправились основные силы и продолжили наступление.
К учению привлекалось более 300 военнослужащих и порядка 50 единиц боевой техники.
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