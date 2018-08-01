В Забайкалье экипажи ударных вертолетов Ми-24 ВВО уничтожили лагерь условного незаконного вооруженного формирования

В ходе практической части учения летчики отработали парные полеты по заданному маршруту, особое внимание было уделено технике пилотирования на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности

С летчиками вертолетной авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае , состоялось летно-тактическое учение по уничтожению полевого лагеря условных террористов.

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 применили широкий спектр вооружения винтокрылых машин на специализированном авиационном полигоне Мухор-Кондуй.

В ходе практической части учения летчики отработали парные полеты по заданному маршруту, особое внимание было уделено технике пилотирования на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

После обнаружения целей, имитирующих живую силу, легкобронированную технику и различные сооружения условных террористов экипажи выполнили боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, практическое бомбометание, а также поразили мишени пушечным вооружением.

Кроме того летчики ведомых винтокрылых машин усовершенствовали свои навыки по прикрытию ведущего вертолета при заходе на цель и выполнении воздушных маневров.

Экипажи Ми-24 выполнили воздушную разведку, при отработке маневров применялись новые тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.