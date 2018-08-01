Ещё
В Забайкалье экипажи ударных вертолетов Ми-24 ВВО уничтожили лагерь условного незаконного вооруженного формирования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Забайкалье экипажи ударных вертолетов Ми-24 ВВО уничтожили лагерь условного незаконного вооруженного формирования 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе практической части учения летчики отработали парные полеты по заданному маршруту, особое внимание было уделено технике пилотирования на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности
С летчиками вертолетной авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, состоялось летно-тактическое учение по уничтожению полевого лагеря условных террористов.
Экипажи ударных вертолетов Ми-24 применили широкий спектр вооружения винтокрылых машин на специализированном авиационном полигоне Мухор-Кондуй.
В ходе практической части учения летчики отработали парные полеты по заданному маршруту, особое внимание было уделено технике пилотирования на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
После обнаружения целей, имитирующих живую силу, легкобронированную технику и различные сооружения условных террористов экипажи выполнили боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, практическое бомбометание, а также поразили мишени пушечным вооружением.
Кроме того летчики ведомых винтокрылых машин усовершенствовали свои навыки по прикрытию ведущего вертолета при заходе на цель и выполнении воздушных маневров.
Экипажи Ми-24 выполнили воздушную разведку, при отработке маневров применялись новые тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минобороны рассказали, сколько раз в день кормят в армии На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии пройдет совместное тактическое учение с подразделениями российской военной базы и вооруженных сил закавказской республики США направили наблюдателей на конкурс «Кубок моря-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал186
Лепс ударил Аллу Михееву336
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке40
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете13
России пообещали «санкции из ада»119
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение