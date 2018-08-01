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США продадут Бахрейну и Кувейту вооружений на $110 млн
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США продадут Бахрейну и Кувейту вооружений на $110 млн 

Вести Экономика 28 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 1 августа — «Вести. Экономика» Кувейт купит у Соединенных штатов авиационные ракеты, а Бахрейн — противотанковые комплексы. Сделку уже одобрил Госдеп США.
Фото: Wikimedia commons
По информации Пентагона, с Кувейтом подписана сделка на покупку 300 ракет AGM-114 Hellfire на сумму в $30,4 млн Бахрейн приобретет у США 28 противотанковых комплексов TOW на $80 млн  Главным исполнителем контракта с Кувейтом будет компания Lockheed Martin. Пентагон полагает, что Кувейт с помощью американских ракет укрепит обороноспособность страны. «Продажа этого оборудования не изменит баланс сил в регионе», — говорится в пресс-релизе военного ведомства.
Продажа TOW Бахрейну, которую берет на себя Raytheon Missile Systems, также осуществляется в целях укрепления безопасности. «Сделка поможет укрепить безопасность основного союзника вне НАТО, важного партнера США в регионе», — сообщает Пентагон.
Согласно законодательству США Минобороны должно сообщать Конгрессу о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У законодательного органа есть 30 дней, чтобы блокировать сделку. Однако на практике это происходит крайне редко.
Ранее группа компаний Raytheon — Lockheed Martin заключила с Минобороны США контракт общей стоимостью $307,5 млн Как сообщило ведомство, договор подписан в рамках программы продажи оружия и военной техники иностранным государствам. Javelin в рамках сделки будут выпускаться для Австралии, Литвы, Турции, Украины, Эстонии и Тайваня.
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