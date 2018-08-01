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Ракетчики ЮВО совершают марш с «Искандерами»
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Ракетчики ЮВО совершают марш с «Искандерами» на Кавказе 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Ракетчики Южного военного округа поднялись по учебной тревоге и совершают марш с комплексами "Искандер-М" на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба ЮВО.
"По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова подразделения ракетного соединения общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Северной Осетии, подняты по тревоге в рамках мероприятий боевой подготовки общевойсковых объединений ЮВО", — говорится в сообщении.
Добавляется, что подразделения, "оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер-М", приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи".
В ходе выдвижения отрабатываются вопросы отражения нападений условного противника, ориентирования на незнакомой местности и всестороннего обеспечения марша, отмечают в пресс-службе ЮВО. Как поясняется, особое внимание будет уделено совершенствованию слаженности подразделений и профессиональных навыков личного состава на марше.
Уточняется, что к учениям привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и техники.
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