В АлтГТУ состоится торжественное мероприятие «Прощание со знаменем»

В АлтГТУ им. И. Ползунова состоится торжественное мероприятие «Прощание со знаменем», посвященное очередному выпуску курсантов военной кафедры технического университета − офицеров запаса, сержантов и рядовых, которое состоится 4 августа в 11.00 на площади Советов.

Военная кафедра АлтГТУ является одной из старейших в Сибирском регионе. Первый выпуск офицеров запаса из числа студентов-политехников прошел осенью победного 1945 года.

РФ. За 73 года из её стен вышло более 20 тысяч офицеров запаса. Важной особенностью обучения на военной кафедре является единство профилей технической специализации выпускающих кафедр университета и циклов военной кафедры. Благодаря высокому уровню военной подготовки и фундаментальным знаниям, полученным на факультетах университета, выпускники военной кафедры пользуются заслуженным авторитетом и уважением как в различного рода войск, так и на предприятиях Алтайского края