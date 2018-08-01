Казкосмос вместе с РФ разработают сверхтяжелую ракету 

Казахстан планирует своё участие в разработке российской сверхтяжелой ракеты. Сотрудничество будет осуществляться на базе космодрома Байконур.
Казкосмос рассказал, что среди прочих основных направлений перспективных совместных космических проектов Казахстана и РФ, первое место по приоритету занимает создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Также была дана информация о совместной работе над сверхлегкой ракетой для запуска малых спутников.
Кроме того после модернизации Байконура, здесь планируется производство комплектующих для отросли. На космодроме произойдёт значительная модернизация, прежде всего это коснётся стартового комплекса, он должен быть доработан для новой ракеты «Союз-5». Непосредственно сама модернизация произойдёт через два года, а пока, возможно, будут продолжаться пуски ракет «Зенит».