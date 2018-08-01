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Украинские военкомы не смогли набрать военнообязанных на сборы
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Украинские военкомы не смогли набрать военнообязанных на сборы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учебные сборы Харьковской бригады территориальной обороны должны пройти с 28 августа по 6 сентября.
Харьковские военные комиссариата не смогли найти четыре тысячи военнообязанных для учений бригад территориальной обороны (ТРО). Добровольно захотели принять участие только 300 человек. Об этом сообщило украинское издание «Вести».
С 28 августа по 6 сентября должны пройти учебные сборы Харьковской бригады территориальной обороны. Харьковские военкоматы составили список военнообязанных, которые не проходили военную службу, начиная с 2014 года.
В списке оказалось четыре тысячи фамилий возможных резервистов, из которых только малая часть добровольно согласились поехать на полигон. С каждым годом число желающих пройти военную подготовку на случай вторжения или же для охраны госучреждений и стратегических объектов становится все меньше.
В Киевском военном комиссариате заверили, что не все четыре тысячи человек из Харьковской области прибудут на военные сборы. В данный момент изучается оперативный резерв. На учения планируют отправить только тех, чьи специальности нужны.
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