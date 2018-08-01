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Заместитель министра обороны РФ рассказал о ресурсе танка «Армата»
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Заместитель министра обороны РФ рассказал о ресурсе танка «Армата» 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что в прошлом году Россия возглавила рейтинг по количеству новой автомобильной и бронетанковой техники. «За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше четырех тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения», — отметил генерал.
В настоящее время ведется работа по созданию перспективных образцов техники номенклатуры материально-технического обеспечения (МТО). Всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре МТО, что позволило довести их долю в ней до 50 процентов, передает РИА Новости.
По словам военнослужащего, ресурс и надежность унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» на 20 процентов выше, чем у существующей техники. Также в Минобороны отмечают, что самый современный российский танк Т-14 «Армата» должен прослужить не менее 25-30 лет.
Напомним, определенности в том, будет ли армия закупать «Армату», которую производит нижнетагильский "Уралвагонзавод", нет. Министерство не стремится закупать танки «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая модернизировать существующую военную технику.
"Армата" может передвигаться по шоссе со скоростью до 90 километров в час и с запасом хода до 500 километров. Такие показатели являются рекордными для танков подобного класса. В перспективе на базе «Арматы» будет создан танк-робот.
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