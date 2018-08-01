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Вертолеты Ми-24 уничтожили лагерь «террористов» на учениях в Забайкалье
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Вертолеты Ми-24 уничтожили лагерь «террористов» на учениях в Забайкалье 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 Восточного военного округа (ВВО) в рамках учений в Забайкальском крае уничтожили лагерь условных террористов, сообщает пресс-служба ВВО.
"Экипажи ударных вертолетов Ми-24 применили широкий спектр вооружения винтокрылых машин на специализированном авиационном полигоне Мухор-Кондуй. В ходе практической части учений летчики отработали парные полеты по заданному маршруту, особое внимание было уделено технике пилотирования на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности", — говорится в сообщении.
Обнаружив цели, имитирующие живую силу, легкобронированную технику и сооружения «террористов», авиаторы провели боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, практическое бомбометание, а также поразили мишени пушечным вооружением.
Кроме того, летчики отработали навыки прикрытия ведущего вертолета при заходе на цель и в ходе воздушных маневров. Экипажи Ми-24 провели воздушную разведку, применив новые тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.
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