Ещё
Экипажи ударных вертолетов уничтожили в Забайкалье полевой лагерь условных террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажи ударных вертолетов уничтожили в Забайкалье полевой лагерь условных террористов 

ТАСС 54 минуты назад
ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 уничтожили полевой лагерь условных террористов во время учений в Забайкальском крае. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"Летчики отработали парные полеты по заданному маршруту. Особое внимание было уделено пилотированию на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. После обнаружения целей, имитирующих живую силу, легкобронированную технику и различные сооружения условных террористов, экипажи выполнили боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, практическое бомбометание и поразили мишени пушечным вооружением", — говорится в сообщении.
Летчики также отработали навыки по прикрытию ведущего вертолета при заходе на цель и осуществлении воздушных маневров. Экипажи Ми-24 выполнили и воздушную разведку. При отработке маневров применялись новые тактические приемы, основанные на опыте ведения боевых действий в условиях современных вооруженных конфликтов.
Учения проходили на специализированном авиационном полигоне Мухор-Кондуй. Как проинформировали ТАСС в пресс-службе ВВО, всего в ходе занятий было совершено более 20 вертолетовылетов. Количество задействованной техники не уточняется.
Ми-24, производимый с 1971 года, является первым советским специализированным боевым вертолетом. Он имеет множество модификаций, использовался в ряде региональных конфликтов. Неофициальное название — «Крокодил».
ТАСС: последние новости
Главное военно-политическое управление создано в Минобороны Для тех, кто верит в "Ангару" и недолюбливает SpaceX Специалисты "МРСК Юга" установили более 100 опор линий электропередачи в Дагестане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву279
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете1
В РФ задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста68
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу62
Российских журналистов расстреляли из засады300
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение