Управления по воспитанию патриотизма будут не только в армии

Минобороны сформирует Главное военно-политическое управление (ГлавВоенПУР) к 1 декабря 2018 года, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия» . Об этом рассказали несколько информированных источников в военном ведомстве. Задача новой структуры — воспитывать патриотизм среди личного состава. Для ее эффективного решения политуправлению хотят передать часть ведомственных газет. Подобные подразделения могут создать в МЧС ФСБ и Росгвардии. По словам нескольких представителей силовых ведомств, знакомых с ситуацией, силовым структурам, где предусмотрена военная служба, Совбез поставил задачу к 1 сентября проработать вопрос формирования политических управлений. Как и в Минобороны, они будут созданы на базе существующих подразделений, отвечающих за воспитательную работу и работу с личным составом. Вопрос прорабатывается по поручению Совета безопасности России. Как пояснили собеседники «Известий», речи о воссоздании советского ГлавПУРа не идет. Несмотря на название, управление не будет участвовать в политической жизни страны. Начальником этого управления уже назначен генерал-полковник Андрей Картаполов , занимавший до этого должность командующего войсками Западного военного округа. Подробнее — в материале «Известий»: Управление патриотизма