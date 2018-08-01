Управления по воспитанию патриотизма будут не только в армии 

Минобороны сформирует Главное военно-политическое управление (ГлавВоенПУР) к 1 декабря 2018 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Об этом рассказали несколько информированных источников в военном ведомстве.
Задача новой структуры — воспитывать патриотизм среди личного состава. Для ее эффективного решения политуправлению хотят передать часть ведомственных газет. Подобные подразделения могут создать в МЧС, ФСБ и Росгвардии.
По словам нескольких представителей силовых ведомств, знакомых с ситуацией, силовым структурам, где предусмотрена военная служба, Совбез поставил задачу к 1 сентября проработать вопрос формирования политических управлений. Как и в Минобороны, они будут созданы на базе существующих подразделений, отвечающих за воспитательную работу и работу с личным составом.
Вопрос прорабатывается по поручению Совета безопасности России. Как пояснили собеседники «Известий», речи о воссоздании советского ГлавПУРа не идет. Несмотря на название, управление не будет участвовать в политической жизни страны.
Начальником этого управления уже назначен генерал-полковник Андрей Картаполов, занимавший до этого должность командующего войсками Западного военного округа.
Подробнее — в материале «Известий»:
Управление патриотизма