Эксперт: российские военные спутники-инспекторы вновь меняют орбиту

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Российские военные спутники-инспекторы продолжают маневры на орбитах, утверждает американский эксперт-астрофизик Джонатан Макдауэлл, ведущий наблюдение за различными космическими объектами.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые обладают техническими возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками. В августе 2017 года Минобороны РФ проинформировало о запуске на орбиту маневрирующего спутника-инспектора, который отделился от спутника-носителя. Предполагается, что он оснащен оптическими датчиками для получения изображения других спутников и отправки данных на Землю для анализа.

Свои спутники-инспекторы есть у США Китая . Самым известным из таких разведчиков является американский космоплан Х-37.

"Российский эксперимент со спутниками-инспекторами, начатый в 2017 году, продолжается. С 27 июня по 19 июля спутник «Космос-2519» провел серию запусков двигателей, которые изменили его орбиту с параметрами 644 на 659 километров до 318 на 664 километров. Космический аппарат Космос-2521, похоже, сделал маневр 20 июля, чтобы перейти с орбиты с параметрами 346 на 362 километров до 292 на 348 километров. Космос-2523 пока остается на орбите с параметрами 553 на 665 километров, на которую он был выведен в октябре прошлого года", — отмечает эксперт в своем последнем информационном бюллетене.

Как сообщалось ранее, маневрирующий спутник отстыковался от запущенной 23 июня 2017 года космической платформы «Космос-2519», в автономном полете поменял орбиту, вернулся к платформе и произвел ее осмотр. В ходе испытаний были протестированы наземные и орбитальные средства связи, методики баллистических расчетов и новое программное обеспечение.

Спутники-истребители начали создавать еще во времена противостояния США и СССР. Первый российский маневрирующий аппарат «Полет-1» вышел на околоземную орбиту в 1963 году, а перехват в космосе спутником спутника впервые успешно выполнен 1 ноября 1968 года.