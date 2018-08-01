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В Минобороны рассказали о надежности «Армата» и «Курганца»
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В Минобороны рассказали о надежности «Армата» и «Курганца» 

News.ru 1 час назад
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что надежность унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» на 20% выше, чем у существующей техники. «Армата», «Курганец», «Бумеранг» также демонстрируют увеличеный ресурс.
По информации ТАСС, Булгаков рассказал, что сейчас разрабатываются перспективные образцов техники материально-технического обеспечения. При использовании техники поваженной грузоподъемности будут увеличены транспортные возможности вооруженных сил.
Грузоподъемность автомобильной техники уже возросла в 1,3 раза, судов обеспечения — в 1,4 раза. Кроме этого 7,5 тыс. единиц автомобильной техники были оборудованы автоматизированной системой ГЛОНАСС.
Глобальная навигационная спутниковая система — российская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации.
Ранее конструкторы из Франции и ФРГ представили танк совместной разработки на выставке вооружений Eurosatory-2018 в Париже. В стремлении создать конкурента российскому танку «Армата» KNDS решили не утруждать себя и попросту «скрестили» французский основной боевой танк Leclerc и немецкий Leopard 2.
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