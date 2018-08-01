В Минобороны рассказали о надежности «Армата» и «Курганца»

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что надежность унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» на 20% выше, чем у существующей техники. «Армата», «Курганец», «Бумеранг» также демонстрируют увеличеный ресурс.

По информации ТАСС, Булгаков рассказал, что сейчас разрабатываются перспективные образцов техники материально-технического обеспечения. При использовании техники поваженной грузоподъемности будут увеличены транспортные возможности вооруженных сил.

Грузоподъемность автомобильной техники уже возросла в 1,3 раза, судов обеспечения — в 1,4 раза. Кроме этого 7,5 тыс. единиц автомобильной техники были оборудованы автоматизированной системой ГЛОНАСС.

Глобальная навигационная спутниковая система — российская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации.