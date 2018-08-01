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В Минобороны рассказали насколько «Армата» лучше своих аналогов
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В Минобороны рассказали насколько «Армата» лучше своих аналогов 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Возможности и надежность платформ «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» на 20% выше, чем у имеющихся в мире их аналогов.
Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, пишет IZ.ru. Генерал армии отметил, что за минувшие пять лет в результате масштабного перевооружения российской армии, в войска поступило свыше 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, четыре тысячи образцов современного ракетно-артиллерийского вооружения.
По словам Д. Булгакова, по вышеназванным видам вооружения Россия в 2017 году возглавила мировой рейтинг. Такое мнение высказывают независимые эксперты.
Ранее в Минобороны сообщили, что самый современный российский танк Т-14 на базе «Арматы» должен прослужить не менее 25—30 лет. В будущем его заменят боевые машины на новых физических принципах.
Пятый канал рассказывал о том, что американские танкисты назвали «Армату» слишком технологичной машиной.
Тяжёлая гусеничная платформа «Армата» была разработана специалистами Уралвагонзавода. Широкой публике изделия на базе платформы были представлены на параде Победы в 2015 году.
Кроме гусеничной платформы, боевые машины семейства «Армата» оснащены общей системой управления боем и общими средствами связи по ИК-каналам в режиме «радиотишины». Кроме того машины этого семейства имеют общую систему активной защиты «Афганит», общие средства обнаружения и уничтожения мин и прочие узлы и компоненты. Планируется создать на базе универсальной платформы «Армата» семейство из 28 боевых машин.
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