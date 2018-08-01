Атомная субмарина ТОФ «Кузбасс» отработала торпедную стрельбу в Охотском море

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» выполнила торпедную стрельбу в Охотском море в рамках учений при поддержке противолодочного самолета Ил-38. Об этом сообщил в среду представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В одном из морских полигонов корабельная противолодочная ударная группа при поддержке противолодочного самолета Ил-38 морской авиации флота осуществляла поиск субмарины. «Кузбассу» удалось избежать обнаружения, приблизиться к кораблям условного противника на оптимальную для атаки дистанцию и выполнить торпедную стрельбу", — сообщил Воскресенский.

После атаки подлодка покинула район и продолжила выполнение задач по предназначению.

"Кузбасс" — атомная подводная лодка проекта 971. Она вошла в состав Тихоокеанского флота в начале 1993 года. С 2009 года проходила ремонт и модернизацию, вернулась в состав флота весной 2016-го.