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Атомная субмарина ТОФ «Кузбасс» отработала торпедную стрельбу в Охотском море
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Атомная субмарина ТОФ «Кузбасс» отработала торпедную стрельбу в Охотском море 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» выполнила торпедную стрельбу в Охотском море в рамках учений при поддержке противолодочного самолета Ил-38. Об этом сообщил в среду представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"В одном из морских полигонов корабельная противолодочная ударная группа при поддержке противолодочного самолета Ил-38 морской авиации флота осуществляла поиск субмарины. «Кузбассу» удалось избежать обнаружения, приблизиться к кораблям условного противника на оптимальную для атаки дистанцию и выполнить торпедную стрельбу", — сообщил Воскресенский.
После атаки подлодка покинула район и продолжила выполнение задач по предназначению.
"Кузбасс" — атомная подводная лодка проекта 971. Она вошла в состав Тихоокеанского флота в начале 1993 года. С 2009 года проходила ремонт и модернизацию, вернулась в состав флота весной 2016-го.
29 июля субмарина принимала участие в параде кораблей в честь Дня ВМФ России на рейде Петропавловска-Камчатского.
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