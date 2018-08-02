Экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработали взлёты и посадки на большой противолодочный корабль

Кроме того, вертолётчики выполнили учебную задачу по поиску и спасению человека, тонущего в море.

Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки в заливе Петра Великого экипажи вертолётов Ка-27 базы морской авиации ТОФ в Приморском крае отработали организацию взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов».

К практическим тренировкам были привлечены два вертолета Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном вариантах. В течение светового дня летчики во взаимодействии с экипажем БПК выполнили более 20 взлетов и посадок на палубу боевого корабля в движении и в дрейфе. Также экипаж вертолёта Ка-27ПС попутно отработал учебную задачу по поиску и спасению человека, плавающего в море.

Задачи, поставленные на тренировку достигнуты в полном объёме.