Атомная подводная лодка ТОФ «Кузбасс» отработала атаку отряда кораблей условного противника

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» провела в Охотском море учение по атаке отряда боевых кораблей условного противника одиночной субмариной.

В одном из морских полигонов корабельная противолодочная ударная группа при поддержке противолодочного самолёта Ил-38 морской авиации флота осуществляла поиск субмарины. «Кузбассу» удалось избежать обнаружения, приблизиться к кораблям условного противника на оптимальную для атаки дистанцию и выполнить торпедную стрельбу. После успешно проведенной атаки подлодка скрытно покинула район и продолжила выполнение задач по предназначению.