Атомная подводная лодка ТОФ «Кузбасс» отработала атаку отряда кораблей условного противника 

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» провела в Охотском море учение по атаке отряда боевых кораблей условного противника одиночной субмариной.
В одном из морских полигонов корабельная противолодочная ударная группа при поддержке противолодочного самолёта Ил-38 морской авиации флота осуществляла поиск субмарины. «Кузбассу» удалось избежать обнаружения, приблизиться к кораблям условного противника на оптимальную для атаки дистанцию и выполнить торпедную стрельбу. После успешно проведенной атаки подлодка скрытно покинула район и продолжила выполнение задач по предназначению.
29 июля АПЛ «Кузбасс» на рейде Петропавловска-Камчатского принимала участие в параде кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота России.