Юнармейцы провели военизированную эстафету в Муроме 

Юнармейцы, принявшие участие в церемонии открытия международного конкурса «Открытая вода-2018» провели военизированную эстафету на полигоне инженерных войск.
Сорок юнармейцев из городов Гусь-Хрустальный и Муром соревновались в умении разборки и сборки автомата АК-74, метанию учебных гранат, одеванию комплекта ОЗК и преодолению полосы препятствий.
Судьями и помощниками юнармейцев выступили военнослужащие 28 понтонно-мостовой бригады. В результате первое место досталось Муромским школьникам, вторыми стали ребята и з Гусь-Хрустального.
Кроме соревнований для юнармейцев провели экскурсию по парку боевой техники, показали новинки инженерного вооружения и плавсредств.