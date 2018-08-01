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Юнармейцы провели военизированную эстафету в Муроме
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Юнармейцы провели военизированную эстафету в Муроме 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Юнармейцы, принявшие участие в церемонии открытия международного конкурса «Открытая вода-2018» провели военизированную эстафету на полигоне инженерных войск.
Сорок юнармейцев из городов Гусь-Хрустальный и Муром соревновались в умении разборки и сборки автомата АК-74, метанию учебных гранат, одеванию комплекта ОЗК и преодолению полосы препятствий.
Судьями и помощниками юнармейцев выступили военнослужащие 28 понтонно-мостовой бригады. В результате первое место досталось Муромским школьникам, вторыми стали ребята и з Гусь-Хрустального.
Кроме соревнований для юнармейцев провели экскурсию по парку боевой техники, показали новинки инженерного вооружения и плавсредств.
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