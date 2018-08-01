Юнармейцы провели военизированную эстафету в Муроме

Юнармейцы, принявшие участие в церемонии открытия международного конкурса «Открытая вода-2018» провели военизированную эстафету на полигоне инженерных войск.

Сорок юнармейцев из городов Гусь-Хрустальный Муром соревновались в умении разборки и сборки автомата АК-74, метанию учебных гранат, одеванию комплекта ОЗК и преодолению полосы препятствий.

Судьями и помощниками юнармейцев выступили военнослужащие 28 понтонно-мостовой бригады. В результате первое место досталось Муромским школьникам, вторыми стали ребята и з Гусь-Хрустального.

Кроме соревнований для юнармейцев провели экскурсию по парку боевой техники, показали новинки инженерного вооружения и плавсредств.