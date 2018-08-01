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Во Владимирской области для юнармейцев — гостей конкурса АрМИ-2018 «Открытая вода» проведена военизированная эстафета
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Во Владимирской области для юнармейцев — гостей конкурса АрМИ-2018 «Открытая вода» проведена военизированная эстафета 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сорок школьников из городов Гусь-Хрустальный и Муром соревновались в умении разборки и сборки автомата АК-74, метании учебных гранат, одевании комплекта ОЗК и преодолении полосы препятствий.
Для юнармейцев, принявших участие в церемонии открытия международного конкурса «Открытая вода-2018», проведена военизированная эстафета на полигоне инженерных войск.
Сорок юнармейцев из городов Гусь-Хрустальный и Муром соревновались в умении разборки и сборки автомата АК-74, метании учебных гранат, одевании комплекта ОЗК и преодолении полосы препятствий.
Судьями и помощниками юнармейцев выступили военнослужащие 28-й понтонно-мостовой бригады. Первое место досталось Муромским школьникам, вторыми стали ребята из Гусь-Хрустального.
Кроме соревнований, для юнармейцев провели экскурсию по парку боевой техники, показали новинки инженерного вооружения.
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