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Соревнования «Открытая вода-2018» начались с речного парада военных понтонеров
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Соревнования «Открытая вода-2018» начались с речного парада военных понтонеров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В линии парада прошла новейшая инженерная техника и катера недавно принятые на вооружение инженерными войсками.
Международный конкурс соревнований военных понтонеров «Открытая вода-2018» во Владимирской области открылся речным парадом паромов с участием ударных вертолетов Ми-24 Западного военного округа.
Торжественное мероприятие состоялось на инженерном полигоне, на акватории реки Ока в районе древнерусского города Муром.
Первыми руководство международных соревнований поприветствовали юнармейцы, прибывшие на открытие конкурса из города Гусь-Хрустальный и Мурома. Ребята выстроились на головном пароме, принимающем участие в параде.
Затем вдоль берега Оки прошла инженерная техника с командами Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных Сил Российской Федерации.
В линии парада прошла новейшая инженерная техника и катера недавно принятые на вооружение инженерными войсками.
В финале конкурса, который состоится 3 августа, будут соревноваться команды от 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и 83-й инженерно-химической бригады сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая.
Бригада из Китая относится к элитным подразделениям инженерно-химических войск. Ее военнослужащие принимали участие в более чем 80-ти боях в ходе Национально-освободительной войны против японских захватчиков 1937-1945 годов и Корейской войны 1950-1953 годов. Военнослужащие бригады принимали участие в борьбе с наводнениями, решали задачи по аварийному ремонту дорог. Также данная бригада участвовала в более чем 20-ти операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Участвующее в конкурсе инженерное соединение из Российской Федерации прошло славный боевой путь в годы Великой Отечественной войны. Понтонеры 45-й отдельной инженерной бригады дважды становились победителями международных соревнований «Открытая вода».
Состязания завершатся вручением кубков, медалей, ценных призов от начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал — лейтенанта Юрия Ставицкого.
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