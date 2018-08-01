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Три танковых батальона планируют сформировать в 2018 году в ВДВ
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Три танковых батальона планируют сформировать в 2018 году в ВДВ 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов в Воздушно-десантных войсках планируется завершить в этом году. Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью газете «Красная звезда».
"В этом году планируется завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", — сказал Сердюков.
По его словам, на сегодняшний день Воздушно-десантные войска состоят из четырех дивизий, пяти отдельных бригад, воинских частей обеспечения и учебных заведений.
"В соединениях созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, разведывательные роты переформированы в разведывательные батальоны, сформированы отдельный десантно-штурмовой батальон в Республике Крым и отдельный ремонтно-восстановительный батальон ВДВ, что в целом увеличило общий боевой потенциал войск на 20%", — отметил командующий.
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