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В Минобороны рассказали о питании в армии
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Замглавы Минобороны рассказал, сколько раз в день кормят в армии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Ермохин
Около 600 тысяч военнослужащих российской армии ежедневно получают трех-четырехразовое питание по норме номер 1 продовольственного пайка, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ, Герой России генерал армии Дмитрий Булгаков в преддверии Дня тыла Вооруженных сил РФ, отмечаемого 1 августа.
"Весьма сложно, особенно в нынешнее время, представить себе военного летчика, ракетчика, мотострелка, танкиста, моряка и другого военного специалиста, управляющего сложнейшими видами вооружения и не имеющего соответствующего багажа теоретических знаний и практических навыков. Еще сложнее представить их голодными, раздетыми и необустроенными. А это главные социально значимые условия в достижении успеха в бою, операции и при выполнении иных задач. И объемы работ для создания и поддержания их на должном уровне весьма существенны", — сказал замглавы военного ведомства.
"Только в мирное время ежедневно трижды-четырежды раз нужно накормить около 600 тысяч военнослужащих по норме номер 1 продовольственного пайка, ежегодно выдать порядка 50 миллионов предметов военной формы одежды, содержать 5,7 тысячи военных городков, 69,5 тысячи зданий и сооружений, более 5 тысяч жилых объектов и почти 200 тысяч жилых помещений, более 4 тысяч объектов теплового хозяйства, свыше 7 тысяч водопроводных и канализационных объектов, почти 24 тысячи километров инженерных сетей различных коммуникаций во всех климатических зонах России", — перечислил Булгаков основные задачи системы материально-технического обеспечения ВС России.
"Не говоря уже о времени военном, когда эти и другие задачи возрастут и усложнятся многократно", — отметил он.
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