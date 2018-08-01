Сегодня празднуется День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации

В этом году исполняется 318 лет со дня образования Тыла Вооруженных Сил.

Сегодня он органично вписан в интегрированную систему материально-технического обеспечения войск (сил), которая занимает одну из ведущих позиций в деле повышения боевой готовности соединений, частей и организаций Министерства обороны , в частности, и укрепления обороноспособности нашего государства, в целом.

«Перед тылом стоят сложнейшие задачи: ежедневно накормить около 600,0 тыс. военнослужащих по 1 норме продовольственного пайка, ежегодно выдать порядка 50,0 млн предметов военной формы одежды, содержать 5,7 тыс. военных городков, 69,5 тыс. зданий и сооружений, более 5,0 тыс. жилых объектов и почти 200,0 тыс. жилых помещений; более 4,0 тыс. объектов теплового хозяйства, более 7,0 тыс. водопроводных и канализационных объектов, почти 24,0 тыс. км инженерных сетей различных коммуникаций во всех климатических зонах России » — отметил заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков , поздравляя личный состав органов управления и подразделений материально технического обеспечения.

«Сердечно поздравляю военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал служб материально-технического обеспечения с Днем Тыла Вооруженных Сил. Желаю всем крепкого здоровья и творческих успехов в достижение поставленных целей по надежному обеспечению войск (сил)» — подчеркнул генерал армии Дмитрий Булгаков.

Тыл русской армии свое организационное начало получил в первой четверти XVIII века с созданием Петром I регулярных войск и флота, потребовавшим организовать их постоянное государственное обеспечение с казенных складов. Центральными органами снабжения стали приказы (Провиантский, Военный, Артиллерийский).

Начало созданию провиантских органов в русской армии положил указ Петра I от 18 февраля (1 марта по новому стилю) 1700 года, учреждающий в военном ведомстве должность генерал-провианта, на которую был назначен окольничий Семен Языков. Этим указом генерал-провианту повелевалось "…ведать все хлебные запасы на дачу ратным людям, а также сбором их и дачею, на Москве и в других городах…". Таким образом, был учрежден новый приказ, который в соответствии с титулом его начальника стал именоваться Провиантским, положено начало централизованному обеспечению войск продовольствием.

В этот же день царским указом был образован «Особый приказ» (впоследствии получивший название Военного (иногда его называют еще Комиссариатским), на который было возложено снабжение войск обмундированием, снаряжением и жалованием, а также оружием и лошадьми.

В 1711 году по указу Петра I снабженческие органы вошли в состав действующей армии. В ее полевом управлении был создан комиссариат, ведавший всеми видами снабжения. В дивизиях организация снабжения была возложена на оберкомиссаров и оберпровиантмейстеров, а в полках, соответственно, на комиссаров и провиантмейстеров. Причем полки обзаводились собственным войсковым хозяйством.

Сложившаяся в начале XVIII века структура органов управления и накопленный в ходе Северной войны опыт снабжения действующей армии были закреплены в Уставе Воинском 1716 года. Ответственность за обеспечение войск возлагалась на командующего армией (генералфельдмаршала), а непосредственное руководство ее снабжением? на генерал кригскомиссара, в обязанности которого, в частности, входило снабжение войск деньгами, вещевым имуществом, провиантом, оружием и лошадьми. Медицинское обеспечение осуществляли: в армии? доктор при высших генералах, в дивизиях доктор и штаб-лекарь, в полках? лекарь, в роте? цирюльник (фельдшер).

В последующем система тылового обеспечения русской армии совершенствовалась с учетом опыта войн. Получил развитие транспорт подвоза, была разработана система эшелонирования запасов, создана единая интендантская служба. В Первую мировую войну сформировались фронтовые и армейские базы снабжения, стали функционировать фронтовые распределительные станции, обеспечивавшие прием железнодорожного транспорта из тыла страны, а также корпусные выгрузочные станции.

В Красной Армии в 1918 году было образовано Центральное управление снабжения; в объединениях и соединениях учреждены должности начальников снабжения, которым подчинялись части, учреждения и службы тыла.

С окончанием Гражданской войны Центральное управление снабжения реформируется в Управление снабжения, которое вскоре было ликвидировано. Службы продовольственного и вещевого снабжения были объединены в одном Военно-хозяйственном управлении. То же самое произошло с другими службами снабжения и обслуживания. Кроме того, все они были подчинены непосредственно наркому обороны. Термин «тыл» как система всестороннего обеспечения войск (сил) был исключен из обихода. В 1935 году вместо Военно-хозяйственного управления создаются управления продовольственного, вещевого и обозно-хозяйственного снабжения, также подчиненные наркому обороны. Управление материально-техническим, медицинским и другими видами обеспечения сосредоточивалось в общевойсковых штабах. Начальники штабов фронта, армии и дивизии имели штатных заместителей по тылу, в полку помощника по тылу. В 1939 году учреждается Управление начальника снабжения Красной армии. В 1940 году оно преобразуется в Главное интендантское управление в составе управлений продовольственного, вещевого, обозно-хозяйственного снабжения и квартирного довольствия.

К началу Великой Отечественной войны 1941?1945 годов в составе тыла Вооруженных Сил СССР имелись: тыловые подразделения, части и учреждения, входившие в состав воинских частей, соединений и объединений всех видов Вооруженных Сил; базы и склады с запасами материальных средств; железнодорожные, автомобильные, дорожные, ремонтные, инженерно-аэродромные, авиационно-технические, медицинские, ветеринарные и другие тыловые части и подразделения центрального подчинения. Руководство ими в специальном отношении осуществлялось по линии соответствующих главных и центральных управлений Народного комиссариата обороны. Общее руководство Главным интендантским, Санитарным, Ветеринарным управлениями и отделом материальных фондов было возложено на заместителя наркома обороны. Существовавшая структура тыла не соответствовала требованиям войны. Армейский и фронтовой тыл отсутствовали, так как его содержание в мирное время штатами не предусматривалось.

В условиях начавшейся Великой Отечественной войны 1 августа 1941 года был подписан приказ Народного комиссара обороны СССР «Об организации Главного управления тыла Красной Армии…», объединившего в своем составе штаб начальника тыла, управление военных сообщений (ВОСО), автодорожное управление и инспекцию начальника тыла Красной Армии. Была введена должность начальника тыла Красной Армии, которому, помимо Главного управления тыла Красной Армии, были также подчинены Главное интендантское управление, Управление снабжения горючим, санитарное и ветеринарное управления. Должность начальника тыла вводилась также во фронтах и армиях.

К маю 1942 года были введены должности начальников тыла в корпусах и дивизиях. В результате этих мер сложился хорошо организованный и технически оснащенный тыл Вооруженных Сил, который успешно справлялся с большим объемом задач по тыловому обеспечению войск.

В послевоенные годы по мере развития экономики страны, изменений в организационной структуре и технической оснащенности Вооруженных Сил, развития военной науки происходило дальнейшее совершенствование тыла.

С созданием в мае 1992 года Вооруженных Сил РФ сформировался и их тыл, базой для которого послужили соответствующие органы и элементы инфраструктуры тыла ВС СССР.

В рамках структурных преобразований, проводимых в армии и на флоте, с 2010 года проводились мероприятия по созданию единой структуры материально-технического обеспечения Вооруженных Сил (МТО ВС) объединение тылового и технического видов обеспечения.

Система материально-технического обеспечения сегодня не стоит на месте и развивается вместе с Вооруженными Силами, внедряются новые управленческие процессы, совершенствуются структуры и внедряются новые технологии. Развитие системы МТО идет в ногу со временем и в этом нам помогает научный комплекс и на сегодняшний день в полной мере соответствует структуре управления Вооруженными Силами. Управление системой МТО выстроено в соответствии с видами обеспечения: основными (общими) — в интересах всех Вооруженных Сил и специальными — в интересах отдельных видов и родов войск.

Сегодня боеспособность современной армии в огромной степени зависит от эффективной работы системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил. Сегодня это отлаженный механизм, успешно работающий даже в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Миллионную армию ежедневно необходимо накормить, одеть, обуть, обслужить и заправить горючим всю без исключения технику, осуществить метрологический контроль, предоставить услуги ЖКХ казарменно-жилищным фондам и надежное хранение боеприпасов и техники, обеспечить пожарную, ветеринарно-санитарную и экологическую безопасность и многое другое.

Для этих и других целей десятки тысяч специалистов в круглосуточном режиме работают над решением задач материально-технического обеспечения боевого дежурства и боевой службы, противодействия терроризму, и, конечно же, боевой подготовки и хозяйственной деятельности.

Ежегодно их усилиями обеспечивается правильная эксплуатация и содержание в исправном состоянии более 120 тысяч единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского вооружения, более 400 тысяч единиц автомобильной и другой техники.

Ежедневно только питанием необходимо обеспечить около 520 тысяч человек по двум десяткам норм продовольственных пайков. Постоянно в личном пользовании военнослужащих находится более 50 миллионов различных предметов военной формы одежды, а ежегодный объем выдаваемых предметов составляет 15 миллионов единиц.

Специалисты материально-технического обеспечения организуют перевозки войск и материальных средств, отвечают за техническое прикрытие и восстановление транспортных коммуникаций.

Их стараниями осуществляется содержание военных городков, пунктов базирования авиации и сил флота, их снабжение горячей и холодной водой, теплом и электроэнергией, проведение мероприятий экологической и пожарной безопасности.

Для бесперебойного выполнения всех перечисленных и иных задач создана система МТО Вооруженных Сил, которая является неотъемлемой частью оборонного потенциала государства, связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками и силами флота.

В Центре руководство общими видами обеспечения возложено на центральные органы военного управления, это: Штаб материально-технического обеспечения ВС РФ, два департамента (транспортного обеспечения и эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций), три главных управления (автобронетанковое, ракетно-артиллерийское, начальника Железнодорожных войск), шесть управлений (ракетного топлива и горючего, продовольственное, вещевое, метрологии, по мониторингу системы материально-технического обеспечения и управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества).

Руководство материально-техническим обеспечением в видах и родах войск осуществляются заместителями главнокомандующих (командующих) по МТО через подчиненные им органы управления, отделы и службы.

В военных округах и на флотах руководство общими видами обеспечения осуществляется заместителем командующего войсками военного округа (флота) по МТО через штаб и управления, которые наделены довольствующими функциями в отношении всех войск (сил), по территориальному принципу.

В войсковом звене системы МТО имеется структура управления тыловым и техническим обеспечением соединений и воинских частей, которую возглавляют заместители командиров по тылу и вооружению.