Армия РФ установила рекорд по количеству новой техники и вооружения

— За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия , по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг, — заявил генерал в интервью газете «Красная звезда».

Конечно, генералы обновляют военные парки вовсе не для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Перевооружение и техническое переоснащение армии и флота преследуют совершенно иные цели: сделать войска более мобильными, боеготовыми, способными решать самые сложные задачи. И это в целом удается. Так, по утверждению Булгакова, за счет поступлений в воинские части современной техники с повышенной грузоподъемностью, удалось значительно увеличить их транспортные возможности. К примеру, грузоподъемность военных авто выросла в 1,3 раза, а судов обеспечения — почти в полтора.

На помощь генералам брошен даже космос, точнее говоря, российская глобальная навигационная спутниковая система. «Для управления подвижными транспортными объектами завершен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы „ГЛОНАСС“, которой с 2012 по 2016 год оборудовано более 7,5 тысяч единиц автомобильной техники подразделений материально-технического обеспечения», — сообщил замминистра.

Он также напомнил, что не так давно в состав военных округов включили два отдельных ремонтно-эвакуационных полка и пять технических ракетных баз. Это позволило на тысячу единиц техники в сутки увеличить возможности ее эвакуации и ремонта. Кроме того, в полтора раза выросла способность транспортировать и выполнять регламентное обслуживание ракет.