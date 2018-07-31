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В Грузии начинаются учения НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018
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В Грузии начинаются учения НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018 

Newsru.com 48 минут назад
Фото: Newsru.com
Крупномасштабные многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018 стартуют в Грузии в среду, сообщает
"Интерфакс"
По данным министерства обороны Грузии, участие в учениях, которые продлятся до 15 августа, примут около 3 тысяч военнослужащих 13 стран. В частности, в учениях Noble Partner 2018 примут участие военнослужащие Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.
На учения в Грузию США перебросили из Европы военную технику, включая бронетранспортеры, боевые машины пехоты и пять танков. Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти.
Часть военной техники, в частности, колонна бронетранспортеров добиралась до Вазианской военной базы (в окрестностях Тбилиси) своим ходом, по дороге останавливаясь в крупных городах. Американские военные принимающие участие в ежегодных учениях «Достойный партнер» уже второй год устраивают символичный марш-бросок бронетехники по территории Грузии.
Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалеристского полка сухопутных войск США в Европе, который прибыл в Грузию воздушным путем.
В учениях также примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.
Грузия примет многонациональные учения «Noble Partner» в четвертый раз. По словам министра обороны страны Левана Изории, «в нынешнем году увеличено число стран и количество военнослужащих, которые примут участие в учениях». «Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран — членов НАТО и партнеров альянса», — сказал министр.
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