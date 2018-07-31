В коалиции утверждают, что поддерживают профессиональный диалог с силами РФ в Сирии

ВАШИНГТОН, 31 июля. / ТАСС /. Отношения возглавляемой США коалиции с российскими военными в Сирии остаются профессиональными и обыденными. Об этом заявил во вторник британский генерал-майор Феликс Гэдни, заместитель командующего штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном

"Основная причина заключается в том, что деконфликтация работает", — заявил он, говоря об установившихся связях между военными. Гэдни также отметил, что в последнее время было меньше причин для взаимодействия, так как боевые действия стали менее интенсивными.

Генерал-майор также считает, что «столкновения с сирийскими или российскими силами маловероятны, так как достигнутые договоренности по предотвращению инцидентов работают».

В октябре 2015 года Министерства обороны РФ и США договорились о мерах по предотвращению инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Меморандум, разработанный по инициативе российской стороны, регламентировал действия ВКС России и международной коалиции во главе с США в воздушном пространстве над Сирией. В документе определен механизм взаимодействия сторон, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций, оговорены правила, которым должны следовать экипажи авиации.

В апреле представитель коалиции подполковник Дэмиен Пикарт сообщил корреспонденту ТАСС, что между ее штабом и российскими военными идет обмен информацией не только по воздушным, но и по наземным операциям.