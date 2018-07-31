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10 экипажей Центрального военного округа прошли переучивание на новые самолеты Су-34
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10 экипажей Центрального военного округа прошли переучивание на новые самолеты Су-34 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Липецком центр боевого применения летчики завершили теоретическое и практическое переучивание на новую технику с учетом боевого опыта, полученного в САР.
10 экипажей смешанного авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области, завершили переучивание на новые многофункциональные истребитель-бомбардировщики Су-34.
В Липецком центр боевого применения летчики завершили теоретическое и практическое переучивание на новую технику с учетом боевого опыта, полученного в САР. В ходе переподготовки экипажи изучили тактико-технические характеристики самолета, отработали нанесение одиночных и групповых авиационных ударов по наземным целям с больших высот, а также патрульное сопровождения ударных групп и постановку заслонов в воздухе.
Ранее сообщалось, что 10 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступили по гособоронзаказу в авиационный полк в Челябинской области, где была сформирована первая в Центральном военном округе эскадрилья, вооруженная Су-34.
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