10 экипажей Центрального военного округа прошли переучивание на новые самолеты Су-34

В Липецком центр боевого применения летчики завершили теоретическое и практическое переучивание на новую технику с учетом боевого опыта, полученного в САР.

10 экипажей смешанного авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области , завершили переучивание на новые многофункциональные истребитель-бомбардировщики Су-34.

В Липецком центр боевого применения летчики завершили теоретическое и практическое переучивание на новую технику с учетом боевого опыта, полученного в САР. В ходе переподготовки экипажи изучили тактико-технические характеристики самолета, отработали нанесение одиночных и групповых авиационных ударов по наземным целям с больших высот, а также патрульное сопровождения ударных групп и постановку заслонов в воздухе.

Ранее сообщалось, что 10 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступили по гособоронзаказу в авиационный полк в Челябинской области, где была сформирована первая в Центральном военном округе эскадрилья, вооруженная Су-34.