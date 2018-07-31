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Испытание межконтинентальной баллистической ракеты США завершилось неудачей
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Испытание межконтинентальной баллистической ракеты США завершилось неудачей 

Говорит Москва 40 минут назад
Она была запущена с полигона в Калифорнии, после чего поступил сигнал о неких аномалиях в полёте. Ракета была уничтожена из соображений безопасности над Тихим океаном. Другие подробности не приводятся.
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