Испытание межконтинентальной баллистической ракеты США завершилось неудачей

Она была запущена с полигона в Калифорнии, после чего поступил сигнал о неких аномалиях в полёте. Ракета была уничтожена из соображений безопасности над Тихим океаном. Другие подробности не приводятся.