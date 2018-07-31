Летчики СФ вернулись домой после участия в Главном военно-морском параде

Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге 29 июля.

После участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 26 самолетов и вертолетов морской авиации Северного флота вернулись в пункты постоянного базирования. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В течение месяца экипажами морской авиации Северного флота были задействованы в авиационных тренировках над акваторией Невы. Североморцы отрабатывали элементы пилотирования, групповую слетанность и выход на цель в заданной точке по времени согласно навигационным расчетам с сохранением боевого порядка.

На Главном военно-морском параде морская авиация Северного флота была представлена палубными вертолетами Ка-27М и Ка-31Р, противолодочными самолетами Ил-38, Ту-142, корабельными истребителями Су-33 и Миг-29К, а также вертолетами Ми-8 и самолетами Су-30.