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Летчики СФ вернулись домой после участия в Главном военно-морском параде
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Летчики СФ вернулись домой после участия в Главном военно-морском параде 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге 29 июля.
После участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 26 самолетов и вертолетов морской авиации Северного флота вернулись в пункты постоянного базирования. Об этом сообщает пресс-служба флота.
В течение месяца экипажами морской авиации Северного флота были задействованы в авиационных тренировках над акваторией Невы. Североморцы отрабатывали элементы пилотирования, групповую слетанность и выход на цель в заданной точке по времени согласно навигационным расчетам с сохранением боевого порядка.
На Главном военно-морском параде морская авиация Северного флота была представлена палубными вертолетами Ка-27М и Ка-31Р, противолодочными самолетами Ил-38, Ту-142, корабельными истребителями Су-33 и Миг-29К, а также вертолетами Ми-8 и самолетами Су-30.
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